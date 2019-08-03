الهلال السعودي يحسم مصير محمد الشلهوب

حسمت إدارة نادي الهلال السعودي مصير النجم محمد الشلهوب، ببقائه في صفوف الفريق لموسم واحد إضافي، بعد أن انتهى عقده رفقة الزعيم بنهاية الموسم الماضي.
ونشرت صحيفة "وطن" السعودية، أن فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة الهلال قد قام بتجديدعقد الشلهوب لموسم واحد،ليكمل في صفوف الزعيم في الموسم المقبل.
وكان هنالك الكثير من الشكوك حول مصير اللاعب في الموسم القادم، سواء من الاعتزال أو الرحيل عن الزعيم، بعد أن إنتهيعقده بنهاية الموسم المنقضي.
وحقق صاحب الـ38 عاما مع الموج الأزرق 7 ألقاب للدورى السعودي، و11 لقبا لكأس ولي العهد، وحصد كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس السوبر السعودي، ودورى أبطال آسيا.
وشارك الشلهوب رفقة الزعيم بالدورى السعودي للمحترفين الموسم الماضي في 12 مباراة استطاع ان يسجل هدفا وحيدا، وقام بـ4 تمريرات حاسمة.
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