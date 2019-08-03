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الهلال السعودي يقترب من تجديد عقد لاعبه متعب المفرج

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اقترب نادي الهلال السعودي من تجديد عقد مدافعه متعب المفرج، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة الهلال بقيادة فهد

بن نافل قد أنهت الإتفاق مع متعب على تفاصيل العقد الجديد، من حيث القيمة المالية ومدة التعاقد.

وحصل صاحب الـ22 عاما ، على جائزة أفضل لاعب واعد بالدورى السعودى للمحترفين  في الموسم المنقضي.

وشارك متعب مع الهلال بالدورى السعودي الموسم المنقضي في 18 مباراة، ولم يستطع أن يحرز أي هدف.

 

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