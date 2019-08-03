الزمالك يواجه المقاصة 28 أغسطس بدور ال 8 في كأس مصر

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة في دور ال 8 بطولة كأس مصر لتكون ٢٨ أغسطس الجاري بدلا من أول سبتمبر. موعد مباراة الزمالك والمقاصة في دور ال 8 بطولة كأس مصر لتكون ٢٨ أغسطس الجاري بدلا من أول سبتمبر.

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