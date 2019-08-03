رسميًا: قرعة الدوري والكأس غير موجهة

قررت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، أن تكون مباريات كأس مصر والدوري غير موجهة بدون تحديدالأهلي والزمالك على رأس كل مجموعة، أو دون تحديد المباراة الأخيرة لكل منهما في الدور الأول أو الثاني من مباريات الدوري.
وكشفت لجنة المسابقات، عن موعد بداية الدوري، حيث سيكون يوم 19 سبتمبر.
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