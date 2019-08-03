تعرف على موعد بداية الدوري للموسم الجديد ومباراة السوبر

أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين عن موعد مباراة السوبر المحلي، وبداية الموسم الكروي الجديد بالدوري. وكشفت لجنة المسابقات أن يوم 18 سبتمبر سيكون موعد مباراة السوبر، وموعد بداية الدروي سيكون يوم 19 من الشهر نفسه، ولم يتم تحديد مكان إقامة السوبر إذا كان بالداخل أو سيلعب بالخارج. سيكون يوم 19 من الشهر نفسه، ولم يتم تحديد مكان إقامة السوبر إذا كان بالداخل أو سيلعب بالخارج.

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