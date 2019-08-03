اونلاين | يلا شوت plus مشاهدة مباراة أستون فيلا ولايبزيج بث مباشر رابط ماتش أستون فيلا (تريزيجيه) كورة ON LINE

ويستعد أستون فيلا لخوض غمار منافسات الموسم الجديد، حيث تنتظره مباراة مرتقبة أمام توتنهام هوتسبير يوم 10 أغسطس الجاري في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز yalla shoot.

وكان أستون فيلا نجح في خطف محمود حسن تريزيجيه من قاسم باشا هذا الصيف مقابل 9 ملايين يورو، في صفقة قد تكون بداية للفرعون نحو التألق في بطولة الدوري الإنجليزي وربما محطة للانتقال إلى واحد من عمالقة الدوري الإنجليزي بث مباشر مشاهدة بدون تقطيع.