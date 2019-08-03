رياضة | خطوة نارية من بوجبا للانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة نارية من بوجبا للانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد خطوة نارية من أجل الانضمام لريال مدريد خلال الصيف الجاري. وكتب برنامج التشيرنجو عبر حسابه الرسمي بتويتر: بوجبا لا يُعاني من اي اصابة ولكنه لم يُسافر رفقة بعثة اليونايتد لأنه لا يُريد ذلك وهو ليس سعيد بالوضعية الحالية اللاعب يُريد الانتقال الى ريال مدريد. ويرغب بوجبا بالانضمام لريال مدريد لتحقيق حلمه بالعمل تحت قيادة مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان في الكتيبة الملكية.

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