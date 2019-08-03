رياضة | تقسيمة قوية في مران الأهلي

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قسم الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه إلى مجموعتين خلال المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام لاسارتي بتقسيم إلى مجموعتين الأولى خاضت تدريبات بدنية تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال، والمجموعة الثانية أدت تدريبات فنية تحت إشراف سباستيان المدرب المساعد بالجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان المقرر ١١ أغسطس الجاري، في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.