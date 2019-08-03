رياضة | الشناوي يغيب عن تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشناوي يغيب عن تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وكان الشناوي قد تغيب عن مران الفريق الأحمر بالأمس، واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم ١١ من أغسطس الجاري.