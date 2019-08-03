رياضة | الزمالك يخطط لخطف مهاجم الأهلي ردًا على رحيل كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لخطف مهاجم الأهلي ردًا على رحيل كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسؤولو النادي الزمالك الرد على النادي الأهلي والتعاقد مع لاعب من القلعة الحمراء بعد وقوف الغريم التقليدي وراء رحيل محمود عبد المنعم كهربا.

ويلعب كهربا لفريق أفيس البرتغالي لمدة موسم بعد الرحيل عن الزمالك تمهيداً لارتداء الفانلة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

ويخطط نادي الزمالك لضم عمرو جمال لاعب النادي الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي عن طريق بند في عقده يسمح للنادي التونسي شراء عقد اللاعب نهائياً عقب مرور موسم كامل وهو ما يسعى أمير واحمد مرتضى لانهائه الفترة القادمة رداً على ملف كهربا.