رياضة | انتظام سداسي الأهلي في التدريبات

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انتظم السداسي رمضان صبحي وصالح جمعة وناصر ناهر وأحمد فتحي وباسم علي، ووليد أزارو لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان السداسي قد غاب عن المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الجمعة، بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة ٤ أيام بعد الفوز على الزمالك في ختام مباريات الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان المقرر ١١ أغسطس الجاري، في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.