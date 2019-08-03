رياضة | فالفيردي يعلن عن تشكيل برشلونة الأساسي للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلن عن تشكيل برشلونة الأساسي للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على تشكيلة فريقه الأساسية التي سيخوض بها الموسم الكروي الجديد سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

وجاءت تشكيلة الفريق الكتالوني التي استقر عليها فالفيردي على النحو التالي :

حراسة المرمي: تير شتيجن

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خط الدفاع: جوردي ألبا - بيكيه - لينجليت - سيميدو

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتش - ميلو

خط الهجوم: جريزمان - سواريز - ميسي