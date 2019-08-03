رياضة | سوهاج يفتتح ودياته بملاقاة أسمنت أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوهاج يفتتح ودياته بملاقاة أسمنت أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج، بقيادة أبو العينين شحاته "نينو" تجاربة الودية بملاقاة فريق أسمنت أسيوط، خارج ملعبه في الرابعة والنصف من عصر الأحد.

ومن المنتظر أن يدفع "نينو" المدير الفني لأبناء سوهاج خلال اللقاء بتشكيلان مختلفان على مدار الشوطين، لمنح الفرصة لجميع اللاعبين، وتحقيق الإنسجام بين اللاعبين القدامى والجدد.

Advertisements

وشملت قائمة التعاقدات الجديدة، 17، وهم محمود حليمو، حارس نبروة، محمود عثمان من الحمام، وأسامة مصطفى من كوكاكولا، وإسلام رمضان من التليفونات، وإسلام طارق من عثماسون، وخليفة منتصر من شباب ببا، ومعاذ يحيى لاعب الأقصر، وإبراهيم حسن لاعب البلدية، وبكر أحمد بيكا لاعب أبو قير، وعادل الأدهم، ومحمود سمير، ومحمد شعبان تريكة، ومحمد عبد السميع رباعي المنيا، ومحمد جمال بوجا لاعب بهتيم، وصبحي رفعت لاعب غزل شبين، إضافة إلى ثنائي تحت السن وهما أحمد طعيمه حارس كوم حماده، ومحمد كارم لاعب الأسيوطي.

كما تشهد القائمة الأولى للفريق السوهاجي تواجد 8 لاعبين وهم : بهاء صابر، إسلام مصطفى، شعبان العجيزي، إبراهيم الششتاوي، محمد ثروت، أيمن رضا، أدهم عطيه، محمد ناجح، محمود المهووس.

ويضم الجهاز الفني لسوهاج أبو العينين شحاته مديرا فنيا، وأحمد خلف مدرب عام ومحمد بدر مساعد مدرب وأحمد جابر مدرب حراس مرمى، ومؤمن زكريا مدير اداري، وحسام القاضي أخصائي إصابات وتأهيل وعامر ثابت علي أخصائي إصابات وتأهيل، وأحمد امجد عامل مهمات.