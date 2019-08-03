رياضة | تفاصيل صفقة برشلونة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل صفقة برشلونة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن التفاصيل المادية لصفقة انتقال جونيور فيربو ظهير أيسر ريال بيتيس إلى برشلونة التي أصبحت على وشك الانتهاء.

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة تمّت بالفعل وبرشلونه سيتعاقد مع جونيور فيربو، وفقط تبقى الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب لـ"كامب نو".

وأوضحت التقارير أنه من المتوقع أن يكون اليوم الفحص الطبي، كما أن قيمة الصفقة 18 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 25 مليون يورو.

ويذكر أن نادي برشلونة دخل في مفاوضات مع ظهير ريال بيتيس لكي يكون بديلاً للظهير جوردي ألبا وينافسه على مركزه خلال الموسم الجديد.