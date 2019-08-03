رياضة | الداخلية يستأنف تدريباتة عقب ختام معسكر برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية يستأنف تدريباتة عقب ختام معسكر برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية تدريباتة الجماعية اليوم السبت، على ملعب اتحاد الشرطة، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين المتبقين من الموسم الماضي، بجانب الصفقات الجديدة، وذلك تحت قيادة المدير الفني ضياء عبد الصمد وجهازه المعاون.

وكان الداخلية قد خاض معسكر الأسبوع الماضي في برج العرب، تخلله إقامة مبارتان وديتان حيث خسر أمام فاركو 1-2، وفاز على الرجاء بهدفين مقابل هدف.

وتعاقد مسئولو الداخلية مؤخراً مع 7 لاعبين وهم أحمد سعد، عبد الفتاح دروجبا، مصطفى إبراهيم، محمد الكومي، أحمد هشام، بامبا، وائل فراج.