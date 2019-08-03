رياضة | أسطورة هولندا ينصح فان دي بيك بالإنتقال لهذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة هولندا ينصح فان دي بيك بالإنتقال لهذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح أسطوؤة الكرة الهولندية رافاييل فان دير فارت، مواطنه دوني فان دي بيك، متوسط ميدان أياكس أمستردام الهولندي، بسرعة الإنتقال لريال مدريد الإسباني، خلال الصيف الحالي.

وقال فان دير فارت: "بالتأكيد يجب على فان دي بيك أن يوقّع لـريال مدريد. إذا كنت في مكانه، سأذهب إلى مدريد حتى لو بِدرّاجة (يضحك)".