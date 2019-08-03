رياضة | الأهلي يحدد موعد التعاقد مع "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد موعد التعاقد مع "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو النادي الأهلي موعداً لحسم صفقة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق ولاعب فريق أفيس البرتغالي الحالي.

واستقر مسئولو الأهلي على التعاقد مع كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير 2020 ليكون لاعباً في صفوف الفريق الأحمر.

ويتجه الأهلي للتعاقد مع كهربا في يناير القادم بعدما حسم النادي الأمور الخاصة ببنود التعاقد مع اللاعب بالفترة الحالية.

وقرر كهربا الرحيل عن الزمالك بعد أزمة سابقة مع رئيس النادي ليعتذر للجماهير البيضاء من أجل خوض تجربة جديدة خارج ميت عقبة.