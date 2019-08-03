رياضة | سيد عبد الحفيظ: ناقشنا ملف عودة الجماهير وضرورة وضع لوائح للمسابقات المحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ: ناقشنا ملف عودة الجماهير وضرورة وضع لوائح للمسابقات المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات باتحاد الكرة اليوم مع مندوبي أندية الدوري المصري، كان الهدف منه الاطلاع على رؤية الأندية لشكل المسابقات المحلية في الموسم الجديد.

وأضاف "عبدالحفيظ" أن كل نادٍ قدم رؤية عامة ومقترحاته بشأن الموسم الجديد من وجهة نظره، وأن كل ما طلبه "الأهلي" وأكد عليه خلال الاجتماع هو ضرورة وضع لوائح وقوانين صريحة لكافة المسابقات تسري وتطبق على جميع الأندية دون استثناء ولا يسمح لأحد باختراقها .

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن هناك رغبة جماعية من كل الأندية بعودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم الجديد، خاصة بعد النجاح الذي شهدته بطولة الأمم الإفريقية والسلوك المثالي للجماهير، وهو ما يفتح الباب أمام عودتها بصورة طبيعية في كافة المسابقات المحلية.