رياضة | مانشستر يونايتد ينتظر الرد الأخير من ديبالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد ينتظر الرد الأخير من ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساعيه، من أجل حسم التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أن خرج من خطط مدربه الجديد ماوريسيو ساري.

وأوضح الصحفي الإيطالي الشهير "ألفريدو بيدولا" أن مانشستر يونايتد ينتظرون رد ديبالا ويعتقدون بأنهم بذلوا قصارى جهدهم لجلبه لـ ملعب أولدترافورد.

وعرض مسؤولي الشياطين الحمر على اللاعب راتباً سنوياً قدره 11 مليون يورو بالإضافة لـ مكافآت وحوافز، ومن ثم فإن اليونايتد واثق من موافقة النجم الأرجنتيني على عرضهم الأخير.