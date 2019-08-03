راشفورد يقود هجوم اليوناتيد ضد الميلان

علن أولى جانر سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجلزي، عن التشكيل الرسمي لفريقه ضد ميلان الإيطالي، التى تقام فى الساعة السادسة والنصف مساء اليوم ملعب "الميلينيوم" فى العاصمة الويلزية كارديف، فى إطار بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية التى تقام قبل بداية كل موسم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالى..

دي خيا - بيساكا، ليندلوف، روخو، شو - ماتيتش، مكتومناي، بيريرا - ماتا، راشفورد، مارسيال.

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وتعد المواجهة هى الأخيرة لليونايتد فى استعداداته للموسم الجديد، والتى سيفتتحها بلقاء تشيلسى يوم 11 أغسطس الحالى فى الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز فى جميع مبارياته الخمسة السابقة، أمام كل من بيرث جلورى الأسترالى، ليدز يونايتد، إنتر ميلان الإيطالى، توتنهام هوتسبير، وأخيرا كريستيانسوند النرويجى.

فى المقابل يواصل ميلان استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدورى الأإيطالى والذى سيبدأ يوم 25 أغسطس الحالى.