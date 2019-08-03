شكرا لقرائتكم خبر عن المسحل يوقع غداً مع المدرب الفرنسي رينارد.. ويعقدان مؤتمراً صحفياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يوقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في السابعة والنصف من مساء غد (الأحد) عقداً مع المدرب الفرنسي إيرفي رينارد للإشراف الفني على تدريب المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لخوض غمار التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وكأس آسيا 2023.

وسيعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لرئيس الاتحاد والمدرب الفرنسي سيتم خلاله الكشف عن برنامج وأهداف المنتخب في المنافسات القادمة.

يذكر أن مدرب المنتخب الوطني وصل إلى الرياض ظهر اليوم (السبت) وكان في استقباله عضوا مجلس ادارة الاتحاد السعودي تركي السلطان ومعيض الشهري.