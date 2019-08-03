موعد انطلاق الموسم الجديد والسوبر ونهائي الكأس...

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جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة النقاب عن موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري 2019 / 2020، وكذلك موعد استكمال بطولة كأس مصر وموعد السوبر المحلي ، بعد حالة من الغموض حول المواعيد الجديدة للمسابقات المحلية.
كما أعلن مسئولو الجبلاية موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وموعد الدور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية للبطولة.
انطلاق الدوري المصري موسم 2019 / 2020.. ١٩ سبتمبر
انتهاء الدورى للموسم الجديد.. أول يونيو المقبل
موعد السوبر المصري ١٨ سبتمبر
الأهلى وبيراميدز ١٦ أغسطس
ربع نهائي كأس مصر ٢٨ أغسطس
نصف نهائي كأس مصر ١ سبتمبر
نهائي كأس مصر ٥ سبتمبر
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