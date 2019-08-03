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شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: عودة الجماهير القضية الأهم قبل انطلاق الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عبدالحفيظ إن كل نادٍ قدم رؤية عامة ومقترحاته بشأن الموسم الجديد من وجهة نظره، مضيفاً أن كل ما طلبه الأهلي وأكد عليه خلال الاجتماع هو ضرورة وضع لوائح وقوانين صريحة لكافة المسابقات تسري وتطبق على جميع الأندية دون استثناء ولا يسمح لأحد باختراقها.
وأضاف عبدالحفيظ أن هناك رغبة جماعية من كل الأندية بعودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم الجديد، خاصة بعد النجاح الذي شهدته بطولة الأمم الإفريقية والسلوك المثالي للجماهير، وهو ما يفتح الباب أمام عودتها بصورة طبيعية في كافة المسابقات المحلية.
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