شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: عودة الجماهير القضية الأهم قبل انطلاق الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى أن الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات باتحاد الكرة اليوم مع مندوبي أندية الدوري كان الهدف منه الاطلاع على رؤية الأندية لشكل المسابقات المحلية في الموسم الجديد.

وقال عبدالحفيظ إن كل نادٍ قدم رؤية عامة ومقترحاته بشأن الموسم الجديد من وجهة نظره، مضيفاً أن كل ما طلبه الأهلي وأكد عليه خلال الاجتماع هو ضرورة وضع لوائح وقوانين صريحة لكافة المسابقات تسري وتطبق على جميع الأندية دون استثناء ولا يسمح لأحد باختراقها.

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وأضاف عبدالحفيظ أن هناك رغبة جماعية من كل الأندية بعودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم الجديد، خاصة بعد النجاح الذي شهدته بطولة الأمم الإفريقية والسلوك المثالي للجماهير، وهو ما يفتح الباب أمام عودتها بصورة طبيعية في كافة المسابقات المحلية.