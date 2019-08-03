الفرنسي رينار يصل إلى الرياض لبدء مهامه مع الأخضر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد كرة القدم السعودي وصول المدرب الفرنسي هيرفي رينار يوم السبت تمهيداً لاستلام مهامه كمدرب للمنتخب الأول. وتعاقد اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل مع المدرب المعروف منتصف الأسبوع الماضي لقيادة الأخضر حتى عام 2022 مع إمكانية التمديد. وسيعقد المدرب الفرنسي الحائز على كأس أمم إفريقيا مرتين، مؤتمراً صحافياً يوم الأحد رفقة ياسر المسحل للحديث عن كافة التفاصيل حول التعاقد. وتولى رينار مسؤولية تدريب منتخبات زامبيا والمغرب وكوت ديفوار وأنغولا، إضافة إلى نادي سوشو الفرنسي ومواطنه ليل.

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