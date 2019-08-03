الدنماركي شون يترك أياكس وينتقل إلى جنوى

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جدة - بواسطة طلال الحمود - توصل نادي جنوى الإيطالي لاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي لضم لاعب الوسط الدنماركي لاسي شون بعقد يمتد لعامين، مع إمكانية التجديد لعام ثالث. وكان شون (33 عاماً) ضمن العناصر التي ساهمت بتحقيق فريق العاصمة الهولندية أمستردام ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن تكون قيمة صفقة الانتقال منخفضة نظرا لعمر اللاعب، وأيضا لأن عقده مع أياكس أمستردام سينتهي بنهاية الموسم المقبل. وقضى شون سبعة أعوام مع أياكس، وسجل 64 هدفا، وصنع 52 فرصة حاسمة خلال 286 مباراة.

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