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عامر حسين: تأجيل مباريات الدوري خلال شهر نوفمبر لهذا السبب

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صدى البلد 

أكد المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن مباريات بطولة كأس مصر ستقام فى شهر نوفمبر خلال انطلاق بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

وقال عامر حسين عبر المؤتمر الصحفى: أن مباريات كأس مصر فقط التى ستقام خلال...

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