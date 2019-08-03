صدى البلد أكد المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن مباريات بطولة كأس مصر ستقام فى شهر نوفمبر خلال انطلاق بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020. وقال عامر حسين عبر المؤتمر الصحفى: أن مباريات كأس مصر فقط التى ستقام خلال...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عامر حسين: تأجيل مباريات الدوري خلال شهر نوفمبر لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.