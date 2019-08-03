تأجيل الدوري المصري

الموجز قال المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات المؤتمر الصحفى:مباريات بطولة كأس مصر ستقام فى شهر نوفمبر خلال انطلاق بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.. وأكد أن مباريات كأس مصر فقط التى ستقام خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر القادم، بينما ستؤجل مباريات الدوري . وأضاف إلى أن الاقتراح يقضى عقوبة أول 3 إنذارات لأى لاعب ستكون بدون غرامة على أن يتم تغليظ العقوبة فى حال التكرار على وتكون إيقاف وغرامة مالية. وأوضح عامر حسين أن لائحة العقوبات كافية فى مواجهة أى خروج عن النص وفقا لتقرير الحكام.

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