الامارات | كافاني يرفض الانتقال إلى إنتر ميلان

شكرا لقرائتكم خبر عن كافاني يرفض الانتقال إلى إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى النجم الأوروغواياني، إدينسون كافاني، نيته في الاستمرار مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، رافضاً بذلك العروض المقدمة له من إنتر ميلان الإيطالي.
وقال كافاني في تصريحات لصحيفة لو باريزيان: "تحدثت بالفعل عقب نهاية الموسم الماضي، ووعدت المشجعين بأن أبقى هنا حتى نهاية عقدي، وقد يكون قراري حينها العودة إلى أوروغواي".
وأضاف لاعب باريس سان جيرمان: "لدي رغبة في توقيع عقد جديد، لكن كرة القدم لا تعتمد فقط على اللاعب، فيجب أن تتفق الرغبة مع رغبة إدارة النادي والمشجعين".
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