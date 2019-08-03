مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب في السوبر الفرنسي

حصد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب جائزة جديدة في الصين، عقب مباراة فريقه أمام نظيره رين في كأس السوبر الفرنسي والذي أقيم في البلد الأخير.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في مباراة السوبر الفرنسي، التي انتهت بفوز سان جيرمان على رين 2-1، اليوم السبت في مدينة شينزن.

وسجل مبابي هدف التعادل للفريق الباريسي، قبل أن يقتنص الفوز بتسديدة آنخيل دي ماريا من ركلة حرة.

ويعد كيليان من أبرز أسلحة الفريق الباريسي مؤخرا، حيث نال جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب بالدوري الفرنسي.

كما نال مهاجم بي إس جي جائزة أفضل لاعب شاب في العالم للعام الماضي.