كوتينيو معروض على ناديه السابق لمدة عام بمبلغ خيالي

تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن الوجهة المحتملة للبرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، في الموسم الجديد.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن برشلونة عرض خدمات كوتينيو على أكثر من نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وتبقى الأزمة أن برشلونة يطلب الحصول على 27 مليون إسترليني، للموافقة على الإعارة.
وأوضحت أن اللاعب البرازيلي يدخل ضمن اهتمامات كل من آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.
وأشارت إلى أن مسؤولي الجانرز عقدوا اجتماعًا مع إدارة برشلونة، الأسبوع الماضي، من أجل التحدث بشأن صفقة كوتينيو.
ويعد كوتينيو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، حيث انضم إلى "كامب نو" مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 40 مليونًا.
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