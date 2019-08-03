احتجاز رونالدينيو في البرازيل بسبب الإفلاس والديون

أوضحت مصادر إعلامية برازيلية ، أنه تم الحجز على 57 وحدة من ممتلكات اللاعب المعتزل أسطورة برشلونة، رونالدينيو ، إلى جانب تغريمه ما يصل إلى 1.8 مليون يورو ، حيث أنه بات غارقاً في الديون .

وأكدت المصادر ، أن السلطات البرازيلية سحبت جوازي سفره الإسباني والمحلي لمنعه من مغادرة البلاد بعد ما وصل حجم الديون المترتبة عليه إلى 2.3 مليون يورو، كما طلب النائب العام البرازيلي تغريم اللاعب 184 ألف يورو إضافية.

فيما تقدم محامي اللاعب بطعن في قرار سحب جواز السفر الإسباني الخاص برونالدينيو، مع التأكيد على أن الحكومة البرازيلية لا تمتلك هذا الحق، واصفا القرار ” بالتعسفي ” ولا يستند على نص قانوني.

وفي العام الماضي قضت محكمة العدل بولاية ريو غراندي دي سول البرازيلية بسحب جوازي سفر رونالدينيو وشقيقه روبيرتو موريرا، لعدم سداد ديون مستحقة عليهما بقيمة مليوني يورو، بعد تشييد مصنع للسكر بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى بناء رصيف ومنصة صيد أسماك بشكل مخالف على شاطئ مدينة جوبيا البرازيلية عام 2015.