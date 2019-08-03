تتويج باريس سان جيرمان بطلاً للسوبر الفرنسي بهدفين في رين

توج نادى باريس سان جيرمان، بلقب كأس السوبر الفرنسي، بعد فوزه الصعب على نظيره نادى رين، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الناديين اليوم السبت، على ملعب "شينزن"، فى الصين.

دخل باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من: أريولا ، مونييه ، بيرنات ، كيرير ، ديالو ، فيراتى ، ماركينيوس ، اندير هيريرا ، مبابى ، كافانى و بابلو سارابيا.

أنهى رين الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدف نظيف سجله اللاعب ادرين هونو، فى الدقيقة 13 من زمن المباراة، مستغلا عرضية من زميله، ليضه الكرة على يمين أريولا حارس النادى الباريسي.

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وفى الشوط الثانى نجح النجم كيليان مبابى فى تسجيل هدف التعادل، فى الدقيقة 57 من زمن المباراة، بعد متابعته كرة عرضية من اللاعب الإسباني بابلو سارابيا، ليضعها فى المرمى بسهولة.

وسجل النجم الأرجنتيني انخيل دى ماريا هدف فوز باريس سان جيرمان بالمباراة، فى الدقيقة 73 من زمن اللقاء، من تصويبة رائعة، من ضربة حرة مباشرة، سكنت شباك حارس رين بطريقة رائعة.

ويعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب السوبر الفرنسي، للمرة السابعة على التوالى، والحادية عشر فى تاريخه، إذ يحمل الباسجى الرقم القياسي فى التتويج بهذا اللقب.