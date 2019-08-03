نجم ريال مدريد السابق ينصح فان دى بيك بالانضمام للملكى

تحدث النجم الهولندى السابق لنادى ريال مدريد الإسباني، رافائيل فان دير فارت، عن اهتمام النادى الملكى، بالتعاقد مع نجم خط وسط نادى أياكس فان دى بيك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

قال فان دير فارت فى حديثه لقناة " NOS" الهولندية،:"إذا كنت مكان فان دي بيك، سأذهب إلى ريال مدريد على دراجة، هذا هو الوقت المناسب، لانضمامه للفريق الملكى، سيحظى بدعم جماهيرى كبير، خاصة وأن الفريق يعانى من نتائج سلبية خلال الموسم الماضى".

أضاف النجم الهولندى السابق حديثه قائلا:"المنافسة ستكون شرسة فى الموسم المقبل، بين لاعبى ريال مدريد، وأعتقد أن نجم أياكس سيكون مناسبا للمرنجى، بعد الأداء الذى قدمه فى الموسم الأخيرة مع الفريق".

وأشاد نجم ريال مدريد السابق بنجم اياكس قائلا:"دى بيك يستحق الانضمام إلى ريال مدريد، فهو أظهر إمكانيات رائعة مع اياكس الموسم الماضى، خاصة فى دورى أبطال أوروبا، وأعتقد أنه سينجح فى الحصول على مركز اساسى فى تشكيل المرنجى".

واقترب ريال مدريد من الحصول على فان دى بيك، بعد وصوله لمراحل متقدمة من المفاوضات مع نادى أياكس، لضم اللاعب فى صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.