شكرا لقرائتكم خبر عن فضية ثانية للعداء أسامة مسرحي في بطولة العالم للشباب بسويسرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيوتيل) حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العداء أسامة مسرحي المركز الثاني والميدالية الفضية اليوم في سباق 200 متر بزمن 26:56 ثانية «رقم شخصي جديد» ضمن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى في مدينة نتويل السويسرية. وهي الميدالية الفضية الثانية بعد الأولى أمس (الجمعة) في سباق 100 متر للعداء المسرحي الذي عبر عن سعادته بإضافة إنجاز آخر للسعودية في بطولة العالم، مؤكداً أن الزمن الذي حققه اليوم سيكون له تأثير كبير في التقدم بالترتيب العام على مستوى العدائين الشباب في العالم، حيث كان الزمن السابق (27:97 ثانية).



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