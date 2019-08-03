شكرا لقرائتكم الأهلي عن ملعب مباراة اطلع برة : الله أعلم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو النادي الأهلي، عدم تلقي تأكيدات رسمية من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بخصوص موعد وملعب مباراة اطلع برة بطل جنوب السودان فى الدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا. Advertisements وطلب نادي اطلع برة إقامة مباراتي الأهلي فى دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا فى مصر وعدم إقامة أى مباراة على أرضه. وقال محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلي، فى تصريحات صحفية أن الكاف لم يخطر القلعة الحمراء بأى معلومات بخصوص مباراة اطلع برة ويترقب النادي تلقي خطابا رسميا يفيد بموعد ومكان المباراة.

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