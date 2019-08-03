القيد الصيفى ينقذ الجبلاية من الافلاس...

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جدة - عمرو شويل أنقذ القيد الصيفى خزينة اتحاد الكرة من الإفلاس خلال الشهر الجارى حيث استطاع مسئولى الجبلاية صرف الراتب الشهرى للعاملين بعد فتح باب القيد لأندية الدورى المصرى الممتاز يوم 29 يوليو الماضى. Advertisements وعانت خزينة اتحاد الكرة من تراجع الموارد وعدم قيام الأندية بصرف الأموال الخاصة بنسبة البث التى يحصل عليها الجبلاية سنوياً بقيمة 15%. وحاول اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية حل الأزمة المالية التى يتعرض لها حاليا وانهاء المشكلات الأخرى التى تتعرض لها الكرة المصرية.

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