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شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يصل القاهرة بعد ختام معسكره فى شرم الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسخوض الإنتاج الحربي ثلاثة مباريات ودية أيام 5 و 7 و 9 أغسطس مع خورفكان شارقة الإماراتي وعجمان الاماراتي وأخيرا المصري البورسعيدي استعدادا للموسم الجديد.
ورحل كل من أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا عن صفوف الإنتاج الحربى، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق، وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك.
واحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر الموسم المنتهى بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.
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