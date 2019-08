شكرا لقرائتكم وادى دجلة يعلن رحيل إبراهيما نداي إلى لوزيرن السويسري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى وادى دجلة رسميا عن انتقال لاعبه إبراهيما نداي إلى فريق لوزيرن السويسري.

ونشر الحساب الرسمي لنادى وادى دجلة على موقع التدونيات القصيرة توتير تغريدة فيها: نادينا يتمنى كل التوفيق لنجم الفريق إبراهيما نداي قي تجربته الجديدة مع لوزيرن السويسري ، Best Of Luck You are gonna be missed".





وتعاقد نادى لوزيرن السويسرى مع السنغالى إبراهيما نداى لاعب فريق وادى دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم الجناح السنغالى مستويات جيدة مما جعله محط أنظار النادى السويسرى بعد تألقه بشدة فى الموسم الأخير بالدورى ونجاحه فى إنقاذ وادى دجلة من الهبوط.

وأقنع وكلاء اللاعب، مسئولو وادى دجلة بحسم الصفقة، على أن يطير نداى إلى سويسرا للانضمام لناديه بشكل رسمى.