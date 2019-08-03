شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يؤكد استمرار أحمد حمدى فى الأهلي بالموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، استمرار أحمد حمدي صانع ألعاب الفريق ضمن صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وقال مدير الكرة بالأهلي في تصريحات صحفية :" أحمد حمدي مستمر مع الفريق ولا يوجد نية لبيعه أو إعارته في الفترة المقبلة" .

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وفى ذات الشأن كان نادى الجونة قد طلب تجديد استعارة أحمد حمدي لموسم أخر إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح كما طلبت عدة أندية أخري ضم اللاعب الشاب، خاصة وأن عقده ينتهي مع الأهلي بعد موسمين من الآن.

وقدم أحمد حمدى مستويات طيبة الموسم المنتهى مما جعل الأهلى يبقى عليه ضمن صفوفه للاستفادة من امكانياته الموسم المقبل.