شكرا لقرائتكم عامر حسين يكشف اشتراطات الحضور الجماهيرى لمباريات الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن الاشتراطات التى سيتم على أثرها تحديد عدد الجماهير التى ستشارك فى مباريات الدورى المصرى الممتاز للموسم المقبل.

وأكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة ان سعة الملعب هى العامل الحاسم فى تحديد عدد الجماهير.

وقال عامر حسين: "سيكون الحضور الجماهيرى للمباريات فى الدورى الممتاز عامل فى تطور وزيادة قوة المنافسة بين الأندية المشاركة فى البطولة الأشهر محليا وعربيا".