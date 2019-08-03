الخليج 365 يكشف المواعيد الجديدة لمباريات كاس مصر بعد تعديلها...

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جدة - عمرو شويل حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، المواعيد الجديدة لكأس مصر بعد قرار تقديمها بسبب الأجندة، الدولية للمنتخب الأولمبى. Advertisements وحددت اللجنة يوم 16 أو 17 أغسطس الجارى، موعدا لمباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 بكأس مصر. ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ8 يوم 28 أغسطس، ودور نصف النهائى أول سبتمبر، على أن يتم تحديد موعد نهائى كأس مصر بالتنسيق مع المنتخب الأولمبى الذى يرتبط بأجندة دولية فى سبتمبر المقبل ويحتاج لكل لاعبيه.

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