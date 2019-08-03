شكرا لقرائتكم مهاجم سموحة يتحدث عن تمديد عقده دون علمه وتفاصيل عرض الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث حسام حسن، مهاجم سموحة، عن عدة ملفات شائكة، خلال تصريحاته التليفزيونية لقناة "TIME SPORT"، للكشف عن كواليس عدم انتقاله للأهلي أو الزمالك بعد المفاوضات التى تمت خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف حسام حسن، أن عقده مع سموحة، كان ينتهى بنهاية الموسم الأخير، لكنه فوجئ باستمراره للموسم المقبل، دون علمه، مشددا على حديثه مع مجلس إدارة النادي السكندري حول رغبته فى الرحيل وخوض تجربة جديدة.

Advertisements

وأكد مهاجم سموحة، أنه تلقى عرضا من نادي الشرطة العراقي لضمه على سبيل الإعارة، وعرضا آخر من النادي الأهلي عبر وكيل أعماله، مشددا على حديثه مع مجلس النادي السكندري حول رغبته فى الانتقال للأهلي أو الزمالك، للتواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة.

وشدد حسام حسن على تلقيه تأكيدات من مجلس سموحة، بعد رحيله إلا فى حالة تلقي عرضا مناسبا من الناحية المادية وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات القادمة.