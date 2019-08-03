شكرا لقرائتكم تقديم موعد مواجهات كأس مصر تلبية لطلبات المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إنه سيتم تقديم موعد مواجهات كأس مصر، نظرا للأجندة الدولية التي تجبر المنتخب علي خوض وديات في سبتمبر المقبل.

وأكد حسين، أنه سيتم تحديد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر، موضحا أن باقي المواعيد سيتم إعلانها لاحقا .