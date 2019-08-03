شكرا لقرائتكم تقديم موعد مواجهات كأس مصر تلبية لطلبات المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إنه سيتم تقديم موعد مواجهات كأس مصر، نظرا للأجندة الدولية التي تجبر المنتخب علي خوض وديات في سبتمبر المقبل.
وأكد حسين، أنه سيتم تحديد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر، موضحا أن باقي المواعيد سيتم إعلانها لاحقا .
وحدد رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق الدوري العام الجديد علي أن تقام مباراة السوبر المحلي يوم 18 من نفس الشهر.
ولم يتم حتى الآن تحديد مكان السوبر سواء خارج أو داخل مصر لوضع الترتيبات النهائية لتلك المباراة الافتتاحية التى تكون دائما بداية للموسم الجديد ، حيث ينتظر اتحاد الكرة قرار الشركة الراعية للجبلاية بهذا الشأن.
واجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع مندوبى الأندية الـ18 فى الدورى الممتاز لمناقشة تعليمات لجنة المسابقات للموسم الجديد، والتأكيد على العقوبات واللوائح.
وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى على الحضور ، كما حضر علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك، كما حضر المدرب اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، ومحمد عادل المدير الإدارى بنادى بيراميدز، وإداريو باقى الأندية.
ودار الإجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن الدورى والموسم الجديد والموعد المقترح للقرعة.
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