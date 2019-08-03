شكرا لقرائتكم الأهلي: نتمسك بحضور الجماهير في الدوري الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك اتجاه قوى لحضور الجماهير في الدوري الجديد ، مشددا علي أن الأهلي يتمسك بتواجد الجماهير في المباريات المحلية .

وأكد مدير الكرة بالأهلي فى تصريحات صحفية، أن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية المصرية لم يشهد قرارات رسمية إلا أنها مقترحات قبل الدوري الحديد.

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واجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع مندوبى الأندية الـ 18 فى الدوري المصري الممتاز لمناقشة تعليمات لجنة المسابقات للموسم الجديد، والتأكيد على العقوبات واللوائح.

وحضر الجلسة من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وعلاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك، كما حضر المدرب اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، ومحمد عادل المدير الإدارى بنادى بيراميدز، وإداريو باقى الأندية.

ودار الاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ويتحدث عن الدوري والموسم الجديد والموعد المقترح للقرعة.