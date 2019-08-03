شكرا لقرائتكم أندية الدورى تطلب اللعب بكرة موحدة فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت أندية الدورى المصرى الممتاز خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر الجبلاية ضرورة توحيد كرة البطولة فى النسخة المقبلة.

وأكد علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع مباشرة مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الأندية حريصة على مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية التى تشارك فى المسابقة وعدم استخدام أكثر من كرة فى المباريات المقبلة.

وانتهى اجتماع اندية الدورى الممتاز الى عدة توصيات سيتم رفعها من قبل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الى ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية لاعتمادها مع لائحة المسابقات الجديدة للموسم المقبل.