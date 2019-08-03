شكرا لقرائتكم عودة الابن العاق ..كوليبالي الهارب يشترط التقسيط لسداد غرامة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط الإيفوارى سليمانى كوليبالى لاعب النجم الساحلى التونسى، و مهاجم الأهلى السابق من مسئولى القلعة الحمراء، ضرورة تقسيط مليون و436 ألف دولار، الغرامة التى تم توقيعها عليه عقب هروبه من النادي قبل عامين ، حيث قضت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بتغريم اللاعب بما يقارب مليون ونصف دولار.

وتوصل كوليبالى، عن طريق محاميه مع إدارة النادى الأهلى مؤخرا، لايجاد طريقة مناسبة لجدولة الغرامة خلال الفترة المقبلة، لدفعها على عدة أقساط قبل تفاقم الأمور وتوقيع عقوبات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عليه.

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وتعكف الإدارة الحمراء حاليا على مقترح اللاعب ، قبل الرد عليه بشأن الموافقة على تقسيط المبلغ خلال الفترة المقبلة.

وتعرض مهاجم النجم الساحلي التونسي الحالى لغرامة مالية قيمتها مليون و436 ألف دولار؛ على المهاجم الإيفواري بسبب فسخ عقده مع الاهلي من طرف واحد وهروبه، لكنه لم يدفعها حتى الآن، وفي حال تأخره عن السداد سيتم توقيع غرامات جديدة من قِبل الاتحاد الدولي.

وهرب اللاعب الإيفواري من النادي الأهلي في 2017 بعد 5 أشهر فقط من التعاقد معه، مدعيا تعرضه للاضطهاد من جانب المدير الفني حسام البدري حينها، وبعض اللاعبين زملائه.