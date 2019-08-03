شكرا لقرائتكم الزمالك: الأندية فوضت الجبلاية لإصدار الموافقات الأمنية للدوري الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض مندوبى أندية الدوري المصري الممتاز مقترح من اتحاد الكرة بضرورة الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بتنظيم المباريات من قبل مديريات الأمن التابع لها كل نادى.
أكد علاء مقلد عضو مجلس ادارة نادى الزمالك أن الأندية رفضت الحصول على الموافقات الأمنية وتمسكت بتفويض اتحاد الكرة للحصول على التصاريح اللازمة لاقامة مباريات بطولة الدوري المصرى الممتاز.
أضاف علاء مقلد فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع اليوم أن الأندية ترى أن اتحاد الكرة عليه التفاوض مع الأمن لتوحيد الجهة التى يتم من خلالها التفاوض مع الجهات الأمنية.
وأقيمت اليوم اجتماع أندية الدورى المصرى الممتاز بمقر اتحاد الكرة لمناقشة مشكلات البطولة التى تواجه الأندية والجبلاية كل عام.
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