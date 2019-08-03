شكرا لقرائتكم هل ساعة واحدة تكفى لقيادة فريق الزمالك؟ طارق يحيى يرد بالعقد الأسبوعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، على الانتقادات التى تعرض لها عقب موافقته على تولى القيادة الفنية للفارس الأبيض لمدة أسبوع فقط، ولحين الانتهاء من مواجهة ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.

أكد طارق يحيى عبر صفحته على فيس بوك: "مديرًا فنيًا للزمالك حتى لو لساعة واحدة أكيد ها كون فخور وسعيد بيها".

Advertisements

وقاد طارق يحيى التدريب الصباحى للزمالك، والذى شهد مشاركة الصفقات الجديدة، التى تم إبرامها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما تحدث المدير الفنى المؤقت مع اللاعبين مطالبهم بضرورة طى صفحة المرحلة الماضية بحلوها ومرها، والتركيز خلال الفترة المقبلة والانطلاقة القوية أمام بطل الصومال، محذرًا من التهاون بالخصم أو التخاذل فى ضربة البداية والتى ستكون نقطة انطلاق الفريق نحو التتويج بالبطولة.

وقال طارق يحيى للاعبين أن مهمته فى القيادة الفنية مؤقتة لحين تعاقد الإدارة مع مدير فنى أجنبى يتولى زمام الأمور، متمنيًا منهم مساعدته فى تلك الفترة المؤقتة للظهور بأحسن صورة وإرضاء الجماهير الحزينة على ضياع لقب الدورى وخسارة القمة أمام الأهلى.