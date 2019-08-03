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رسميا.. انطلاق الدوري المصري الممتاز 19 سبتمبر والسوبر قبلها بـ24 ساعة...

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جدة - عمرو شويل حدد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق الدوري العام الجديد علي أن تقام مباراة السوبر المحلي يوم 18 من نفس الشهر.

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ولم يتم حتى الأن تحديد مكان السوبر سواء خارج او داخل مصر لوضع الترتيبات النهائية لتلك المباراة الإفتتاحية التى تكون دائما بداية للموسم الجديد ، حيث ينتظر اتحاد الكرة قرار الشركة الراعية للجبلاية بهذا الشأن. 

 

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واجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع مندوبى الأندية الـ18 فى الدورى الممتاز لمناقشة تعليمات لجنة المسابقات للموسم الجديد، والتأكيد على العقوبات واللوائح.

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وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى على الحضور ، كما حضر علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك، كما حضر المدرب اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، ومحمد عادل المدير الإدارى بنادى بيراميدز، وإداريو باقى الأندية.

 

ودار الإجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن الدورى والموسم الجديد والموعد المقترح للقرعة.

 

 

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