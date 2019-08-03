شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يوافق على تعديل عقود رباعى الفريق الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على تعديل عقود رباعى الفريق محمود عبد الرحيم جنش "المصاب"، وطارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة خلال الفترة الحالية.

وكلف رئيس الزمالك الشئون القانونية بالنادى ضرورة تجهيز العقود الجديدة على أن يتم ترضية اللاعبين بالشكل الذى يتوافق مع ما يقدمونه من مستوى فنى فى القلعة البيضاء.

وعرض أمير مرتضى منصور على رئيس الزمالك ضرورة تعديل عقود الرباعى خاصة وأن الأول محمود جنش يحتاج الى تسوية مالية للحصول على مقابل مالى يوازى ما يتقاضاه محمد عواد وأبو جبل، بينما يرى طارق حامد أن العروض التى تلقاها كانت تضمن له تأمين مستقبله بعد اعلان الاعتزال.